Üniversitelerin üst düzey yönetimde ciddi bir cinsiyet eşitsizliği var. Rektörlerin sadece yüzde 9,1’i, rektör yardımcılarının yüzde 10,3’ü, dekanların ise yüzde 21,3’ü kadın. Rapora göre, toplumsal cinsiyet eşitliği, en fazla araştırma görevlisi kadrolarında sağlanmış durumda. Akademik unvan yükseldikçe kadın erkek eşitliğinden uzaklaşıldığı göze çarpıyor.

Profesör kadrolarının yüzde 68,8’i erkek, yüzde 31,2’si kadın. Profesör kadrolarındaki eşitsizlik, üniversitelerdeki üst düzey yönetimdeki eşitsizliğe de zemin hazırlayan bir faktör oluyor.

Doçent kadrolarının yüzde 61,2’si erkek, yüzde 38,8’i ise kadın, doktor öğretim üyesi kadrolarının yüzde 60’ı erkek, yüzde 40’ı ise kadın. Vakıf üniversitelerinde, devlet üniversitelerine göre bu seviyede çok daha kadın akademisyen bulunuyor; oran yüzde 50 erkek, yüzde 50 kadın seviyesine neredeyse çok yakın. Öğretim görevlisi kadrolarında devlet üniversiteleri yüzde 60 erkek, yüzde 40 kadın oranını tuttururken vakıf üniversitelerinde bu seviyedeki kadın oranı yüzde 58,9 olarak görülüyor.

Araştırma görevlisi kadrolarında cinsiyet eşitliğinin sağlandığı görülüyor. Devlet üniversitelerindeki yüzde 50 erkek, yüzde 50 kadın oranına karşılık vakıf üniversitelerinde ise araştırma görevlilerinin yüzde 60’ı erkek, yüzde 40’ı kadın.



Kaynak: Türkiye’de Yükseköğretimde Cinsiyet Eşit(siz)liği 1984-2018